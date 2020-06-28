Kitapçığı paylaşan adaya soruşturma

ÖSYM, YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nden (TYT) sonra sosyal medyada kitapçığından bazı kısımları paylaşan aday hakkında yasal sürecin başlatıldığını açıkladı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, bugün gerçekleşecek AYT ve YDT oturumlarına katılacak tüm adaylara başarılar dilenirken, bugünkü YKS'nin tüm oturumları tamamlandıktan sonra, planlandığı gibi soruların tamamının kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi. Açıklamada, "Sınav tamamlandıktan sonra, sosyal medyada bir adayın kitapçığından bazı kısımların paylaşıldığı görülmüştür. Paylaşımlarda kitapçık numarası da belli olup, sorumlu hakkında yasal süreç başlatılmıştır" denildi.