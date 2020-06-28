Kovid-19’u yenen Sude Naz’ın mektubu gurur verdi

Ankara Şehir Hastanesi bünyesinde hizmet veren Çocuk Hastanesi'nde, Covid-19 tanısı konulan çocuklar tedavi gördü. Koronavirüsü yenerek hastaneden taburcu olan çocuklardan bazıları, tedavileri boyunca kendileri ile ilgilenen sağlık çalışanlarına, mektup yazarak duygularını iletip, teşekkür etti. Sağlık çalışanları, çocukların mektuplarıyla duygulandı. 11 yaşındaki Sude Naz Çetin'in ayrılırken odasına bıraktığı mektupta "Sağlık çalışanları bana kardeşleri, çocukları gibi davrandı. Bu odaya benden sonra gelen koronavirüslü kişi bilsin ki bu odadan çıkacak. Ama biraz sabır lazım. Kendini sakın üzme. Sıkılsam da koronavirüsü yendim, dediğim gibi üzülme sakın. Buradaki doktorlar çok başarılı" ifadeleri yer aldı. Koordinatör Başhekim Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, "Bu mektuplar en büyük motivasyon kaynağımız" dedi.