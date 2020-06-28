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açıkladı: 1 terörist öldürüldü

'den hava harekatı açıklaması... MSB, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Terör örgütü ’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi." açıklamasını yaptı.

Giriş Tarihi: 28.6.2020 12:38 Son Güncelleme: 28.6.2020 12:39 ABONE OL
MSB açıkladı: 1 terörist öldürüldü

Türkiye'nin terörle mücadele kapsamındaki operasyonları devam ediyor. MSB, yapılan hava harekatı hakkında son dakika açıklamasında bulundu. Paylaşımda, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi." denildi.

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MSB açıkladı: 1 terörist öldürüldü
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