MSB açıkladı: 1 terörist öldürüldü

Türkiye'nin terörle mücadele kapsamındaki operasyonları devam ediyor. MSB, yapılan hava harekatı hakkında son dakika açıklamasında bulundu. Paylaşımda, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi." denildi.
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Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/yVKXRF9NpW— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 28, 2020