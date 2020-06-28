Öğrencileri sınava polis ekipleri yetiştirdi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geç kalmak üzere olan öğrencilmerin imdadına polis yetişti.Eskişehir'de 155 Polis İmdat Hattını arayan 5 öğrenci 75. Yıl Mahallesi'ndeki Hüseyin Erçelebi Anadolu Lisesi'nde sınava yetişmek için yardım istedi. Öğrenciler bekledikleri duraktan alınarak polis aracıyla okula götürüldü.Kocaeli Karamürsel ilçesinde sınava geç kalmak üzere olan 2 öğrenciyi fark eden polis ekipleri, hemen öğrencilerin yardımına koşup sınava yetiştirdi.Trabzon'da Furkan Boran adlı öğrenciyi trafik polisleri sınava gireceği Yomra Fen Lisesi'ne götürdü. Boran, polis ekiplerine teşekkür edip sınava girdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da YKS'ye geç kalan öğrencileri sınava gireceği okullara yetiştiren polislere Twitter'dan yaptığı paylaşımla teşekkür etti.