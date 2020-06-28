Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan teşekkür paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Pandemiye karşı çok yönlü mücadelede iş birliği içinde olduğumuz bakan arkadaşlarıma; halkımızın hizmet taleplerini bize taşıyan milletvekillerimize, değerli bürokrat ve yöneticilerimize, ricalarını birer vazife kabul ettiğimiz konuklarımıza ziyaretleri için teşekkür ediyorum." dedi.

Pandemiye karşı çok yönlü mücadelede iş birliği içinde olduğumuz bakan arkadaşlarıma; halkımızın hizmet taleplerini bize taşıyan milletvekillerimize, değerli bürokrat ve yöneticilerimize, ricalarını birer vazife kabul ettiğimiz konuklarımıza ZİYARETLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM. pic.twitter.com/fAboW3NMSt — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 28, 2020