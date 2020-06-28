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Sağlık Bakanı 'dan teşekkür paylaşımı

Sağlık Bakanı , Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Pandemiye karşı çok yönlü mücadelede iş birliği içinde olduğumuz bakan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Giriş Tarihi: 29.6.2020 00:25 Son Güncelleme: 29.6.2020 00:26 ABONE OL
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan teşekkür paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Pandemiye karşı çok yönlü mücadelede iş birliği içinde olduğumuz bakan arkadaşlarıma; halkımızın hizmet taleplerini bize taşıyan milletvekillerimize, değerli bürokrat ve yöneticilerimize, ricalarını birer vazife kabul ettiğimiz konuklarımıza ziyaretleri için teşekkür ediyorum." dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan teşekkür paylaşımı
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