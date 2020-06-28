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Son dakika: 3 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı: "Jandarma ve emniyetin ikna çalışması sonucu biri gri listede yer alan 3 terörist 'ta güvenlik güçlerine teslim oldu."

Giriş Tarihi: 28.6.2020 18:11 Son Güncelleme: 28.6.2020 18:17 ABONE OL
Son dakika: 3 terörist teslim oldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı, jandarma ve emniyetin ikna çalışması sonucu, biri Gri Liste'de yer alan 3 teröristin, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma unsurlarının yanı sıra ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışmaları sonucunda terör örgütündeki çözülme devam ediyor. Bu kapsamda; 2013 yılında örgüte katılan, terörden arananlarda Gri Liste'de yer alan teröristin de arasında bulunduğu 3 örgüt mensubu, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle 1 Ocak'tan bu yana terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 92'ye yükseldi" denildi.

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Son dakika: 3 terörist teslim oldu
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