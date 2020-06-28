Son dakika haberi: Bilim Kurulu'ndan çarpıcı Covid-19 araştırması! Corona virüsün yayılmasının 3 önemli sebebi...

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Son dakika haberi: 'ndan çarpıcı Covid-19 araştırması! Corona virüsün yayılmasının 3 önemli sebebi...

, 1 Haziran'dan itibaren normalleşmenin başlaması ile birlikte vaka sayılarına yönelik detaylı bir çalışma yaptı. Baika anadolu olmak üzere artan coronavirüs vakalarına ilişkin yapılan araştırmada çarpıcı sonuçlar elde edildi. ekiplerinin verilerine göre corona virüsün yayılmasında etkili olan üç önemli sebep belirlendi. İşte son dakika haberin detayları...

Giriş Tarihi: 28.6.2020 10:18 Son Güncelleme: 28.6.2020 10:22 ABONE OL
Son dakika haberi: Bilim Kurulu'ndan çarpıcı Covid-19 açıklaması! Corona virüsün yayılmasının 3 önemli sebebi...

, normalleşme sürecinin ardından artan coronavirüs vakalarına yönelik çarpıcı bir araştırma yaptı. Edinilen son dakika habere göre; corona virüsün yayılmasında 3 önemli sebep bulunuyor. İşte ekiplerinin verilerinin detayları...

Son dakika haberi: Bilim Kurulu'ndan çarpıcı Covid-19 açıklaması! Corona virüsün yayılmasının 3 önemli sebebi...

CORONAVİRÜSÜN YAYILMASINDA 3 ÖNEMLİ SEBEP

, 1 Haziran'da birçok yasağın kalkması ile birlikte başta Anadolu olmak üzere artan koronavirüs vakalarının kaynağına yönelik detaylı bir çalışma yaptı. ekiplerinin verilerine göre, virüsün yayılmasında üç önemli sebep belirlendi. Seyahat yasaklarının kalkması ile birlikte büyükşehirlerden memleketlerine gidenlerin yaptığı geniş aile buluşmalarının yayılmada en büyük sebep olduğu görüldü.

Son dakika haberi: Bilim Kurulu'ndan çarpıcı Covid-19 açıklaması! Corona virüsün yayılmasının 3 önemli sebebi...

Virüsten dolayı hastanelere başvuranların büyük bölümünün aynı soyadını taşımalarının da bu tespiti teyit ettiği belirtildi. Bilim Kurulunun son toplantısında da gündeme gelen vaka artışlarına yönelik değerlendirmelerde "Mesela şehir dışından gelenler akrabalarla buluşmuş, geniş sofralar kurulmuş. Toplu ziyaretler yapılmış. Özellikle Anadolu'daki vaka artışının en büyük sebebi, aile içindeki bulaşmalardan kaynaklanıyor" görüşü dile getirildi.

Son dakika haberi: Bilim Kurulu'ndan çarpıcı Covid-19 açıklaması! Corona virüsün yayılmasının 3 önemli sebebi...

GENÇLER VİRÜSÜ EVE TAŞIYOR

İkinci büyük sebep ise bütün ikazlara rağmen kız isteme, nişan ve taziye gibi geleneksel toplantıların devam etmesi ve bu ortamlarda kuralların ihlal edilmesi olarak gösterildi. Bu gibi faaliyetler için başka illerden gelen akrabaların bu törenlere katılarak, virüsü bulaştırdığına dikkat çekildi. Kurul, virüsün yayılmasındaki üçüncü sebebin ise gençlerin vurdumduymazlığından kaynaklandığı tespitini yaptı. Çalışmada gençlerin özellikle kendi akranları ile dışarıda tedbir almadan bir araya geldikleri, bu buluşmalardan sonra da virüsü evlerine taşıdıkları belirlendi. Aynı evde yaşayanlarda ortaya çıkan vakaların, daha ziyade gençler arasındaki bulaşmalardan kaynaklandığı gözlendi.

Son dakika haberi: Bilim Kurulu'ndan çarpıcı Covid-19 açıklaması! Corona virüsün yayılmasının 3 önemli sebebi...

TOPLU TAŞIMA SINIRLAMASI

Türkiye gazetesinin haberine göre; Vaka sayılarının arttığı şehirlerde il pandemi kurulları bazı yeni sınırlamalara ilişkin kararlar almaya başladı. Bu çerçevede Gaziantep'te 15 yaş altı ile 65 yaş üstü vatandaşların sabah 07.30-09.30 ve akşam 17.00-19.00 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmalarına yasak getirildi. Konya'da ise yığılmaların önüne geçmek için 65 yaş üstüne ücretsiz toplu taşıma aracı kullanımı uygulaması geçici bir süre ile askıya alınırken önümüzdeki süreçte bu tip yasakların diğer şehirlerde de uygulamaya geçeceği belirtiliyor.

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Son dakika haberi: Bilim Kurulu'ndan çarpıcı Covid-19 araştırması! Corona virüsün yayılmasının 3 önemli sebebi...
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