Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı

Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Haziran tarihine ait Türkiye'deki coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı veriye göre Türkiye'de bugün 1356 yeni vaka tespit edildi, 15 kişi ise hayatını kaybetti.

Son dakika! 28 Haziran koronavirüs rakamları açıklandı. Bakan Koca'dan uyarı! | Video

"YAZ, REHAVETE NEDEN OLMAMALI"

Bakan Koca, vakaları açıkladığı mesajında, "Yeni tanı konan kişi sayısında düne kıyasla 16, bir önceki güne kıyasla 40 azalma var. Bugün iyileşen toplam vaka sayımız, dünkünden 571 kişi düşük. Vaka sayılarını azaltmada yeterince hızlı, mücadelede tam tedbirli değiliz. Yaz, rehavete neden olmamalı." dedi.

"2 HAFTADA 1.000'İN ALTINA İNEBİLİRİZ"

Bakan Koca, dün vakaları paylaştığı mesajında, "İyileşenler, tanı konanlardan 612 fazla. Dünkü sayı 96'ydı. Son 14 günde tanı konanların %5,68'i 17 yaş ve altından. %63'ü 25-45 yaş grubundan. Bugünkü tanı sayımız dünkünden 24 az. Azalma sürekli olursa bu hızda bile 2 haftada 1.000'in altına inebiliriz." ifadesini kullanmıştı.