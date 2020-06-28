Son dakika: İki işçinin şehit olduğu saldırıyı yapan teröristler etkisiz hale getirildi

Son dakika: İçişleri Bakanlığından flaş açıklama yapışdı. Bakanlık, "Van kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristin, 8 Haziran'da iki işçinin hayatını kaybettiği saldırının faillerinden olduğu belirlendi" açıklamasını yaptı.

Son dakika: İki işçinin öldüğü saldırıyı yapan teröristler etkisiz hale getirildi | Video

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van Çatak kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Özel Harekat (PÖH) ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve jandarma komando birliklerince müşterek gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi." denildi.

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