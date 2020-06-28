Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İki işçinin şehit olduğu saldırıyı yapan teröristler etkisiz hale getirildi

Son dakika: İki işçinin şehit olduğu saldırıyı yapan teröristler etkisiz hale getirildi

Son dakika gelişmesi... İçişlerinden, " kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristin, 8 Haziran'da iki işçinin hayatını kaybettiği saldırının faillerinden olduğu belirlendi" açıklaması yapıldı. Yapılan operasyonda teröristlerin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Giriş Tarihi: 28.6.2020 15:11 Son Güncelleme: 28.6.2020 15:40 ABONE OL
Son dakika: İki işçinin şehit olduğu saldırıyı yapan teröristler etkisiz hale getirildi

Son dakika: İçişleri Bakanlığından flaş açıklama yapışdı. Bakanlık, "Van kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristin, 8 Haziran'da iki işçinin hayatını kaybettiği saldırının faillerinden olduğu belirlendi" açıklamasını yaptı.

Son dakika: İki işçinin öldüğü saldırıyı yapan teröristler etkisiz hale getirildi | Video

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van Çatak kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Özel Harekat (PÖH) ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve jandarma komando birliklerince müşterek gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi." denildi.

Tanıklar, 5 sivilin katledildiği saldırıyı PKK'lı teröristin nasıl gerçekleştirdiğini anlattı 18 günlük takiple müthiş operasyon

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: İki işçinin şehit olduğu saldırıyı yapan teröristler etkisiz hale getirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA