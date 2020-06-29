'7-7.5 büyüklüğünde deprem ihtimali her geçen gün artıyor'

Bunlar Ankara Kent Merkezi'nin 70-80 kilometre uzağında olan fay hatları. Bunların da 7 ve daha üstünde deprem üretme potansiyelinin olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla eğer bu büyüklükteki depremler olursa Ankara'nın da bu olası depremlerden etkilenme şansı oldukça yüksek.

Ankara'nın çevresi de büyük deprem üretme potansiyeli olan faylarla çevrili olduğu için başkentin deprem tehlikesinin sanılanın aksine biraz daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.

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