Bakan Koca uyardı: Yaz, rehavete neden olmamalı

Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Son 24 saatte bin 356 kişiye Kovid-19 tanısı konulurken toplam vaka sayısı 197 bin 239'a çıktı. 15 kiş i hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 97 oldu. Dün iyileşen bin 413 kişiyle birlikte toplam iyileşenlerin sayısı 170 bin 595'e yükseldi. Yoğun bakım hasta sayısı 996, entübe hasta sayısı 381'e düştü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni tanı sayısında düne kıyasla 16, bir öncek i güne kıyasla 40 azalma var. Bugün iyileşen toplam vaka sayımız, dünkünden 571 kişi düşük. Vaka sayılarını azaltmada yeterince hızlı, mücadelede tam tedbirli değiliz. Yaz, rehavete neden olmamalı" bilgisini verdi.