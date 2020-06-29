Bakan Soylu'dan, İdlib'e 10 briket ev bağışı

'GÖÇÜ ÖNLEMENİN YOLU BARINAK TESİS ETMEK'

Bakan Soylu, Balıkesir Ayvalık açıklarında düzensiz göçmen botunun batırılmaya çalışıldığını da hatırlatarak, "Komşumuz Yunanistan oradaki botu batırmak suretiyle insanların hayatını tehlikeye attı. 36'sını Sahil Güvenlik timlerimiz kurtardı. Onlarınki insanlıkla bağdaşmayacak bir hareket; ama insanlar evlerinden, yurtlarından, barklarından oldukları için böyle bir yola tevessül ediyorlar. Onu engellemenin en önemli yolu da orada onlara kalabilecekleri, kendilerini güven içinde hissedebilecekleri, kışın soğuk, çamur, batak içerisinde olmayacakları bir barınak tesis etmek. Avrupa bu konularda 'yardımcı olacağız' diye çok söz verdi. Maalesef hiçbir yardımları yok. Cumhurbaşkanımızın da bize 'kendi göbeğimizi kendimiz keselim' talimatı oldu. Milletimizden ricamız; 50 bin evi bitirebilecek adımlarda bize yardımcı olmaları. Gerek AFAD'ın gerek Kızılay'ın gerek İHH'nın gerek Diyanet'in gerek Sadakataşı'nın gerek Hayrat'ın gerek Deniz Feneri'nin bağış kampanyalarına karınca kararınca destek olunabilirse kışın bu insanların orada hem iyi şartlarda barınabilmelerini temin ederiz hem de onların başka maceralara itilmesinin önüne birlikte geçmiş oluruz. Bu bizim için hem bir insanlık hem bir komşuluk vazifesidir" ifadelerini kullandı.

