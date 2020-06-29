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merkezli 7 ilde terör operasyonu! 8 kişi tutuklandı

merkezli 7 ilde terör örgütü 'ya yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında 'nin eski belediye başkanlarının da bulunduğu gözaltına alınan 42 kişiden 8'i tutuklandı.

DHA
Giriş Tarihi: 29.6.2020 09:32 Son Güncelleme: 29.6.2020 09:33 ABONE OL
Diyarbakır merkezli 7 ilde terör operasyonu! 8 kişi tutuklandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) adıyla düzenlenen toplantılara katılan ve terör örgütü PKK propagandası yapan kişilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. 26 Haziran günü 7 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında HDP'li belediye meclis üyeleri, eski belediye başkanı, avukatlar, Makine Mühendisleri Odası Diyarbakır Şube yöneticisinin de bulunduğu 42 şüpheli gözaltına alınırken, 21 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Gözaltına alınan emniyetteki sorguları tamamlanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 8 şüpheli terör örgütü üyeliği suçundan tutuklandı. 34 şüphelinin ise emniyetteki sorgusu devam ediyor.

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Diyarbakır merkezli 7 ilde terör operasyonu! 8 kişi tutuklandı
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