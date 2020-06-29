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’taki ‘Sosyal mesafesiz’ müzik ve oturmaya polis müdahalesi

YKS nedeniyle dün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının hemen ardından Meydanı dolup- taştı. Bir sokak müzisyeninin gitar eşliğinde söylediği şarkıyı dinlemek için etrafında çember oluşturan yaklaşık 100 kişi polis ve bekçilerin uyarıları ile dağıtıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 29.6.2020 11:07 Son Güncelleme: 29.6.2020 11:08 ABONE OL
Esenyurt’taki ‘Sosyal mesafesiz’ müzik ve oturmaya polis müdahalesi

Esenyurt Meydanı dün kısıtlamanın kalktığı saat 18.30'u göstermesi ile birlikte bir anda dolup-taştı. Meydana gelenlerden bir bölümü dolaşırken, bir bölümü, banklarda dip dibe oturdu. Kalabalığı gören bir müzisyen de önüne gitarının kutusunu bahşiş atılması için bırakırken, şarkılar söyledi. Müzisyeni gören meraklılar çevresinde halka oluşturarak, şarkılarını dinlerken bunların sayısı kısa sürede 100 kişiyi buldu. 'Sosyal mesafe' kuralının tamamen hiçe sayıldığı Esenyurt Meydanı'ndaki bir bölümü maskesiz aşırı kalabalık üzerine Emniyet Müdürlüğü polis ve bekçileri devreye girerek araçlarla 'Sosyal mesafeye uyun' anons yaptı, ardından yaya devriyesine çıkarak, sıkışık biçimde banklarda oturanları uyarıp buradan kalkmalarını istedi. Sokak müzisyeni de uyarı üzerine gitarını alarak bölgeden uzaklaştı.

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Esenyurt’taki ‘Sosyal mesafesiz’ müzik ve oturmaya polis müdahalesi
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