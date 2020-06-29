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’daki asker uğurlamalarında terör estiren 14 kişi yakalandı

'un çeşitli ilçelerindeki asker uğurlamalarında tünelleri trafiğe kapatıp tabancalarla havaya ateş açan, yol keserek "drift" yapan ve patinaj çeken 14 maganda, sivil trafik polisi tarafından yakalandı.

İHA
Giriş Tarihi: 29.6.2020 17:33 Son Güncelleme: 29.6.2020 17:42 ABONE OL
İstanbul’daki asker uğurlamalarında terör estiren 14 kişi yakalandı

Ehliyetlerine el konulan, 8 aracın trafikten men edildiği ve 2 yıla kadar hapisle yargılanacak olan magandalara "Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet" suçundan toplamda 41 bin 340 lira, Karayolları Trafik Kanunundaki ilgili maddeler gereği de çok miktarda para cezası kesildi.

İstanbul’da asker uğurlamalarında dehşete düşüren görüntüler | Video

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanlığı tarafından "asker uğurlaması" yönünde tedbir alınması konusunda 81 il valiliğine talimat verilmesine rağmen İstanbul'da yine dehşete düşüren görüntüler kaydedildi. Mega kentin çeşitli ilçelerinde asker uğurlamak için korona virüs salgınına rağmen bir araya gelen gruplar, hem maske takmayarak hem de sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak halay çekti. Konvoy halinde trafiğe çıkan magandalar, tünelleri trafiğe kapatıp tabancalarla havaya ateş açtı. Yol kesen magandalar otomobillerle "drift" yaparak ve patinaj çekerek terör estirirken, polis mega kentin altını üstüne getiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul’da asker uğurlamalarında dehşete düşüren görüntü

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İstanbul’daki asker uğurlamalarında terör estiren 14 kişi yakalandı
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