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? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? Başkan Erdoğan son dakika açıkladı!

Tüm dünyada etkili olan corona virüsle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Koronavirüs salgınına ilişkin yeni normal yaşama geçiş yaptığımız şu günlerde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından bugün yapılan kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar yapıldı. Başkan Erdoğan, pandemi sürecinde işten çıkarmalara getirilen sınırlamalara yönelik son dakika bilgileri verdi. Bu gelişmeyle vatandaşlarımız ? sorusunun cevaplarını merak etmeye başladı. Peki, İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 29.6.2020 20:14 Son Güncelleme: 29.6.2020 20:19 ABONE OL
İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? Başkan Erdoğan son dakika açıkladı!

Dünya geneliyle birlikte ülkemizde de etkili olan corona virüsü pandemisine ilişkin son dakika haberleri yerli ve yabancı haber ajanslarına gelmeye devam ediyor. Ülkemizde oldukça başarılı bir şekilde yönetilmeye devam eden salgın sürecinde bugün gerçekleşen kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı tarafından son gelişmeler vatandaşlarımıza duyuruldu. Başkan Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda pandemi sürecinde vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamamaları adına yaklaşık 6 aydır uygulanarak iş fesihlerinin önüne geçen sınırlamaya ilişkin son dakika bilgisi verdi. Bu gelişme sonrasında işten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? vatandaşlarımızca merak edilmeye başladı.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI MI? İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Bugün gerçekleşen kabine toplantısı sonrası Ulusa seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin maaş desteği ile İş feshi sınırlamasına ilişkin şu açıklamalarda bulundu…

İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? Başkan Erdoğan son dakika açıkladı!

"İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI 1 AY DAHA UZATILDI"

Kısa çalışma ödeneğini bir ay daha uzatıyoruz. Nakdi ücret desteği ve iş fesih sınırlaması 1 ay daha devam edecektir.

Sürekli kişisel gelişim temalı bir proje çağrısına çıkıyoruz. STK'ları hedef alan 35 milyon lira bütçeli bu çağrılar iletişim, spor, kültür ve sanat faaliyetlerine kadar 8 ayrı başlıkta toplanmıştır.

Son dönemde koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri de komşumuz Irak. Irak'ta yaşayan Türkmenler başta olmak üzere Iraklı kardeşlerimize yardım paketini yarın yola çıkarıyoruz.

İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? Başkan Erdoğan son dakika açıkladı!

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Geçtiğimiz Nisan ayının 17 sinde çıkarılan kanunla 3 aylık işten çıkarma yasağı getirilmişti. Bu yasak 17 Temmuz 2020 tarihinde sona erecek. Bugün yapılan kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklamayla birlikte bu sürenin 1 ay daha uzatıldığı ifade edildi. Söz konusu 1 aylık işten çıkarma yasağının 17 Temmuz'dan itibaren uygulanması halinde, 17 Ağustos 2020 tarihinde sona ereceği tahmin edilmektedir.

İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? Başkan Erdoğan son dakika açıkladı!

ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARI KAMU KURUMLARINA ATANACAK

Başkan Erdoğan açıklamasında;

Yarın 926 devlet koruması altında gencimiz 274 şehit ve gazi yakınımız kura ile kamu kuruluşlarına yerleştirilecek. Sonuçlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın web sayfamızda açıklanacaktır.

Sosyal koruma kalkanı adı altında hanelere 6 milyar liranın üzerinde nakti yardım yaptık. Bunun yanında kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, işsizlik ödeneğinde 18 milyar liraya yakın kaynağını milletimizin hizmetine sunduk.

ifadelerini kullandı.

İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? Başkan Erdoğan son dakika açıkladı!
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İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? Başkan Erdoğan son dakika açıkladı!
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