İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? Başkan Erdoğan son dakika açıkladı!

Dünya geneliyle birlikte ülkemizde de etkili olan corona virüsü pandemisine ilişkin son dakika haberleri yerli ve yabancı haber ajanslarına gelmeye devam ediyor. Ülkemizde oldukça başarılı bir şekilde yönetilmeye devam eden salgın sürecinde bugün gerçekleşen kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından son gelişmeler vatandaşlarımıza duyuruldu. Başkan Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda pandemi sürecinde vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamamaları adına yaklaşık 6 aydır uygulanarak iş fesihlerinin önüne geçen sınırlamaya ilişkin son dakika bilgisi verdi. Bu gelişme sonrasında işten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? vatandaşlarımızca merak edilmeye başladı.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI MI? İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Bugün gerçekleşen kabine toplantısı sonrası Ulusa seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin maaş desteği ile İş feshi sınırlamasına ilişkin şu açıklamalarda bulundu…