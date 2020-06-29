Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü yapılacak? 29 Haziran Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta?

Yeni hafta ile beraber Kabine Toplantısı hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. Vaka sayılarının bir türlü istenilen seviyeye çekilememesi ve olası ikinci dalga riski karşısında Kabine Toplantısı da önem arz ediyor. Öyle ki, Kabine Toplantısı ile beraber yeni önlem kararlarının açıklanması bekleniyor. Hâl böyle olunca da, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın bu hafta gerçekleşip gerçekleşmeyeceği oldukça merak ediliyor. Peki, 29 Haziran 2020 Pazartesi Kabine Toplantısı var mı, bugün yapılacak mı? Bakanlar Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizde.

BU HAFTA KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, BUGÜN YAPILACAK MI?

Edinilen son dakika bilgisine göre, haftanın kritik öneme sahip olan Kabine Toplantısı günü ve saati belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak olan Kabine Toplantısı'nda koronavirüsü ile mücadele süreci değerlendirilecek.

Kabine Toplantısı günü, saati ve tüm bilgiler şu şekilde;