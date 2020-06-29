Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü yapılacak? 29 Haziran Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta?

Yeni hafta ile beraber Kabine Toplantısı hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. Vaka sayılarının bir türlü istenilen seviyeye çekilememesi ve olası ikinci dalga riski karşısında Kabine Toplantısı da önem arz ediyor. Öyle ki, Kabine Toplantısı ile beraber yeni önlem kararlarının açıklanması bekleniyor. Hâl böyle olunca da, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın bu hafta gerçekleşip gerçekleşmeyeceği oldukça merak ediliyor. Peki, 29 Haziran 2020 Pazartesi Kabine Toplantısı var mı, bugün yapılacak mı? Bakanlar Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizde.
Edinilen son dakika bilgisine göre, haftanın kritik öneme sahip olan Kabine Toplantısı günü ve saati belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak olan Kabine Toplantısı'nda koronavirüsü ile mücadele süreci değerlendirilecek.
Kabine Toplantısı günü, saati ve tüm bilgiler şu şekilde;
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Kritik öneme sahip olan Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Haziran 2020 Pazartesi günü yapılacak.
Saat 15.00'da başlayacak olan toplantıda koronavirüsle mücadeledeki son durum, 1 Haziran sonrası atılan normalleşme adımları ve vaka sayılarının istenilen seviyeye düşmemesi gündemde olacak.
1 Temmuz'da atılacak yeni adımlarla birlikte tüm normalleşme süreci ve hala atılmayan adımlar da gözden geçirilecek ve gerek duyulması halinde bazı yeni kararlar alınacak.
Toplantıda Almanya'nın Türkiye'ye gidişlere hala izin vermemesi, turizm sektöründeki durum ve önümüzdeki süreçteki beklentiler de değerlendirilecek.
BAYRAM İÇİN NE GİBİ ÖNLEMLER ALINACAK?
Öte yandan kritik toplantıda yaklaşan bayram sürecinde ne gibi önlemler alınabileceği ve turizm sektöründeki son gelişmlerin de masaya yatırılacağı öğrenildi.