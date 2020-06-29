Kabinenin gündemi terör ve koronavirüs

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 9 kez videokonferans yöntemiyle toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün ikinci kez yüz yüze gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak kabinede sosyal mesafe ve maske kuralları gözetilecek. Toplantının ana gündem maddesi Kovid-19 ile mücadele çalışmaları olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgının Türkiye'deki seyriyle ilgili kabineye bilgi verecek. Normalleşme döneminde alınacak tedbirler de toplantıda değerlendirilecek. Toplantıda ayrıca, başta Suriye ve Libya olmak üzere bölgesel gelişmeler, terörle mücadele operasyonlarındaki son durum, geçtiğimiz hafta selden etkilenen bölgelere ve vatandaşlara yapılacak yardımlar masaya yatırılacak. Ekonomideki son gelişmelerin de ele alınacağı toplantıda, istihdam paketiyle ilgili atılacak adımlar da görüşülecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak yüz yüze kabine toplantısına 9 Haziran'da başkanlık etmişti.Bu arada, koronavirüsle mücadele kapsamında 102 ülkeye tıbbi yardım gönderen Türkiye, Irak'a da tıbbi yardım malzemesi gönderecek. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Erşat Salihi, Irak'ın koronavirüs ile mücadelesi kapsamında Türkiye'den acil olarak tıbbi malzeme yardımı talep etti. Bu talep üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'a gerekli yardımın yapılması için talimat verdi. Türkiye'nin Irak'a göndereceği tıbbi yardımların içinde maske, tulum, tanı kitinin yanı sıra ilaç ve ventilatör cihazlarının da yer alması bekleniyor. Tıbbi yardımın hazırlanması ve nakliyesi ile ilgili hazırlık çalışmasının sürdüğü, yarın yardımın Irak'a gönderileceği bildirildi.