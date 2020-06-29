KADEM’den dev çalışma! 48 ilde şiddete karşı eğitim verecek

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) şiddetin sebep ve sonuçlarını gösteren, çözüm önerileri sunan bir çalışmaya imza attı. Akademisyenler tarafından hazırlanan çalışmada şiddetin anatomisi çıkarıldı. Şiddetin psiko-sosyal, hukuki ve dini yönleriyle değerlendirildiği bir eğitim seti hazırlandı. Derneğin 48 ildeki temsilciliklerinde, protokol anlaşmaları yapılacak kurumlar ve okullarda yüz yüze ve online eğitimler verilecek.Çalışmada yer alan akademisyenler şöyle: Prof. Dr. Aliye Mavili, Prof. Dr. Ahmet Gökcen, Prof. Dr. İsmail Hakkı Ünal, Doç. Dr. M. Emin Alşahin, Doç. Dr. Necmi Karslı ve Dr. Öğr. Üyesi Kerim Çakır.Eğitimlerde öfke kontrolü için herkesin uygulayabileceği basit önerilere yer veriliyor. Bulunduğun pozisyonu ya da yeri değiştirmek, yüzünü yıkamak, öfkelendiğinde susmak gibi hareketlerle şiddetin önüne geçilebileceği kaydediliyor. Şiddete maruz kalındığında ya da risk altındayken polis, jandarma ve ambulans servislerinin yanısıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Alo 183 Sosyal Destek Hattı'na da başvurulabileceği belirtiliyor.