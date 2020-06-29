Köprüyü havaya uçurdu, çay içti!

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tarihi On Gözlü Köprü civarında 2016'da aralarında bir bebeğin de olduğu 5 kişinin şehit düştüğü saldırıyı düzenleyen ve önceki gün gittiği noterde yakalanan PKK'lı terörist Mehmet Eliaçık'ın soruşturma dosyasında saldırıyı nasıl yaptığı tanık ifadeleriyle detaylı bir şekilde yer aldı. Eliaçık'ın daha önce bölgede keşif yaptığı, bombalı saldırı sonrası ise motosikletiyle olay yerine yakın bir çay bahçesinde oturup çay içtiği ortaya çıktı. 10 Ağustos 2016'da gerçekleştirilen saldırıda anne Behiye Yıldırım (52), kızları Derya Yıldırım (23) ve Demet Yıldırım Aydın (31) ile çocukları Oğuz Kaan (8) ve Ceylinaz Aydın (3) şehit düşmüş, aralarında polislerin de bulunduğu 12 kişi yaralanmıştı. Sorguya alınan teröristin olayın asli faili olduğu 5 ayrı gizli tanık ifadeleriyle de doğrulandı.