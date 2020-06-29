Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Kovid-19 testi pozitif çıkan Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nun tedavisi evinde sürüyor

Kovid-19 testi pozitif çıkan Belediye Başkanı Maçoğlu'nun tedavisi evinde sürüyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı için hastanede tedavi altına alınan ve ardından sağlık durumunda olumlu gelişmeler üzerine evine gönderilen Belediye Başkanı 'nun sağlık durumu iyiye gidiyor.

AA
Giriş Tarihi: 29.6.2020 16:17 ABONE OL
Kovid-19 testi pozitif çıkan Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nun tedavisi evinde sürüyor

Maçoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 Haziran'da öksürük ve halsizlik şikayetleri ile Tunceli Devlet Hastanesi'ne başvurduğunu ve yapılan testler soncu Kovid-19 testinin pozitif çıktığını anımsattı.

Hastanede Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda tedavisinin tamamlandığını belirten Maçoğlu, "Sağlık durumumun iyiye gitmesi üzerine evimde tedavime devam edilmesi kararı verildi." dedi.

Sağlığının her geçen gün daha iyiye gittiğini ifade eden Maçoğlu, "Evde benim ve ailemin tedavisi devam ediyor ve gün geçtikçe sağlığımız daha iyiye gidiyor. Artık gündelik işlerimizi kendimiz görüyoruz. Bu süreçte sağlığımızla yakından ilgilenen tüm sağlık çalışanlarına, bizleri arayıp soran herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Vatandaşları maskesiz sokağa çıkmamaları konusunda uyaran Maçoğlu, herkesin maske takması ve sosyal mesafe kuralına uyarak günlük işlerini yapmaları gerektiğini hatırlattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

ARKADAŞINA GÖNDER
Kovid-19 testi pozitif çıkan Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nun tedavisi evinde sürüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA