Manisa’ya şehit ateşi düştü

Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe- Kaplan operasyonunda görev alan Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel (26), dün teröristlerle girilen çatışmada şehit oldu. Şehidin naaşı Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından memleketi Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı kırsal Gökkaya mahallesindeki baba ocağına götürüldü. Baba evinin önünde gözyaşları sel oldu.Anne Fatma Yüksel, oğlunun tabutuna sarılıp, "Canım evladım bizi bırakıp gittin. Zamansız oldu. Vatan sağ olsun" diyerek ağladı.Baba Atalay Yüksel de oğlunun Türk bağrağına sarılı tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Hellalik alınmasının ardından şehidin cenazesi Gökkaya mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Yüksel'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.