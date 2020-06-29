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MSB duyurdu: 2020 Ağustos ve Eylül celp dönemi tercih işlemleri nasıl yapılır ve sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanacak?

'ndan 2020 Ağustos ve Eylül celp sevk dönemleri hakkında açıklaması yapıldı. MSB ASAL üzerinden yapılan açıklamada, Ağustos ve Eylül 2020 celp ve sevk dönemlerinde silahaltına alınacak olan yedek subay, yedek astsubay adayları ile erbaş/er statüsündeki adayların yoklama ve celp tercihi işlemlerini 1 Temmuz 2020'ye kadar yapmaları gerektiği bildirildi. Açıklamada ayrıca, askerlik sınıflandırma ve celp seçim sonuçlarının ne zaman açıklanacağı duyuruldu. Peki, 2020 Ağustos ve celp dönemi askerlik tercih işlemleri nasıl yapılır, sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, bazı bilgiler...

Giriş Tarihi: 29.6.2020 16:53 ABONE OL
MSB duyurdu: 2020 Ağustos ve Eylül celp dönemi tercih işlemleri nasıl yapılır ve sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter üzerinden celp ve sevk işlemlerine dair bir açıklama yayınladı. Açıklamada, MSB Askeralma Genel Müdürlüğü internet sitesinde Ağustos/Eylül 2020 celp ve sevk dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülere yönelik duyurunun yayınlandığı bildirildi.

2020 AĞUSTOS VE EYLÜL CELP DÖNEMİ TERCİH İŞLEMLERİ NASIL VE NE ZAMAN KADAR YAPILACAK?

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Ağustos/Eylül 2020 celp ve sevk dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin 01 Temmuz 2020 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti ile celp tercihi işlemini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek tamamlamaları gerekmektedir.

AĞUSTOS VE EYLÜL CELP DÖNEMİ SINIFLANDIRMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınıflandırma ve seçim sonuçları 29 Temmuz 2020'de e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır.

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MSB duyurdu: 2020 Ağustos ve Eylül celp dönemi tercih işlemleri nasıl yapılır ve sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanacak?
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