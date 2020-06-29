Polis, adaylar için seferber oldu

Kahramanmaraş'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geç kalan ya da kimliklerini unutan öğrencilerin yardımına polis koştu. Polis otolarının adeta öğrenci servisi gibi çalıştığı kentte, 35 öğrenci sınava yetiştirildi.Denizli'nin Pamukkale ilçesinde nüfus cüzdanını kaybeden öğrenci, bina sorumlusu polis ekipleri tarafından motosiklete bindirilerek Pamukkale İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne yetiştirildi.Antalya'da sınav öncesinde ayağını kıran Kübra Özbaş'a tekerlekli sandalye tahsis edilerek, sınav salonuna ulaşabilmesi sağlandı.Trabzon'da, 21 yaşındaki Gizem Şahin, polislerin yardımıyla son anda yeniden kimlik çıkarıp sınava yetişti.Bursa'da sınav giriş saatine dakikalar kala kimlik çıkartmaya gelen Ahmet Can Çelik'in imdadına motorlu trafik polisi yetişti. Kendi kaskını çıkarıp öğrenciye takan ve motosiklete bindiren polis, geç kalan öğrenciyi sınava yetiştirdi.Van'ın Erciş ilçesinde öğrenciler, sınav bitiminde kalem ve silgilerini bağışladı.Bursa'nın İznik ilçesinde YKS sınavına gitmek için evinden çıkan gen öğrenciye, maske takmadığı için 900 lira ceza uygulandı.