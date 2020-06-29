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Son dakika: ilçe binasına alçak saldırı! İlk açıklama geldi...

Son dakika haberi: Bismil İlçe Başkanlığı binasına 2 kişi tarafından gece saatlerinde saldırı düzenlendi. Molotofkokteyli ile saldırıyı gerçekleştirdiği düşünülen 2 kişi incelemeler sonrası gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 29.6.2020 13:41 Son Güncelleme: 29.6.2020 13:43 ABONE OL
Son dakika: AK Parti ilçe binasına alçak saldırı! İlk açıklama geldi...

Diyarbakır Bismil AK Parti İlçe Başkanlığı binasına, 2 kişi tarafından gece molotofkokteyli ile saldırı düzenlendi. Binada hasar oluşurken, 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde, Bismil ilçe merkezinde meydana geldi. Ziraat Caddesi'nde bulunan AK Parti İlçe Başkanlığı binasına yönelik 2 kişi, molotofkokteyli ile saldırı düzenledi. Parti binasında saldırı nedeniyle hasar oluşken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemenin ardından düzenlenen operasyonla 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Saldırıya ilişkin açıklama yapan AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Serdar Budak, sivil siyasete saldırının kabul edilemez olduğunu söyledi.

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Son dakika: AK Parti ilçe binasına alçak saldırı! İlk açıklama geldi...
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