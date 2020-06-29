Son dakika: Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında sığınmacıları taşıyan bot battı!
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında sığınmacıları taşıyan bot battı. Bottaki kişilerden 35'i Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı, kayıp olduğu değerlendirilen 4 kişiyi arama çalışması başlatıldı.
Giriş Tarihi: 29.6.2020 10:28Son Güncelleme: 29.6.2020 10:32ABONE OL
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında sığınmacıları taşıyan bot battı. Bottaki kişilerden 35'i Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı, kayıp olduğu değerlendirilen 4 kişiyi arama çalışması başlatıldı.