Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında sığınmacıları taşıyan bot battı!

Son dakika: 'in Ayvalık ilçesi açıklarında sığınmacıları taşıyan bot battı!

'in Ayvalık ilçesi açıklarında sığınmacıları taşıyan bot battı. Bottaki kişilerden 35'i Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı, kayıp olduğu değerlendirilen 4 kişiyi arama çalışması başlatıldı.

AA
Giriş Tarihi: 29.6.2020 10:28 Son Güncelleme: 29.6.2020 10:32 ABONE OL
Son dakika: Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında sığınmacıları taşıyan bot battı!

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında sığınmacıları taşıyan bot battı. Bottaki kişilerden 35'i Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı, kayıp olduğu değerlendirilen 4 kişiyi arama çalışması başlatıldı.

Ayrıntılar geliyor...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında sığınmacıları taşıyan bot battı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA