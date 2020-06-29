Son dakika: Başkan Erdoğan'dan kritik telefon görüşmesi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov ile telefonda görüştü. Görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliğini geliştirecek ve ilişkileri güçlendirecek adımlar ele alındı.

İki lider bu konunun dışında bölgesel gelişmeleri de masaya yatırdı.

Ayrıntılar geliyor...

Doğal antibiyotik olduğu ortaya çıktı! Hastalıklara savaş açan besin...

Pınar Altuğ’dan takipçisine tokat gibi cevap!Sosyal medya yorumu yine kızdırdı!

Bu habere dikkat! Veterinerlerden Kurban Bayramı için pandemi uyarısı!