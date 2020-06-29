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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan kritik telefon görüşmesi!

Son dakika haberine göre; Başkan , Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov ile telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki iş birliği ve ilişkilerin geliştirilmesi konusunda adımlar atılması üzerinde duruldu.

Giriş Tarihi: 29.6.2020 15:14 Son Güncelleme: 29.6.2020 15:18 ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan kritik telefon görüşmesi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov ile telefonda görüştü. Görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliğini geliştirecek ve ilişkileri güçlendirecek adımlar ele alındı.

İki lider bu konunun dışında bölgesel gelişmeleri de masaya yatırdı.

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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan kritik telefon görüşmesi!
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