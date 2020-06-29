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Son dakika: 'de operasyonu

'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden biri tutuklandı.

AA
Giriş Tarihi: 29.6.2020 19:15 ABONE OL
Son dakika: Denizli'de FETÖ operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında örgütün sağlık yapılanmasında bulunup etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen biri doktor 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden biri çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Son dakika: Denizli'de FETÖ operasyonu
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