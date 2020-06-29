Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı! Dikkat çeken uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 51 bin 14 testten 1374'ü pozitif çıktı. Yaşamını yitiren 18 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 115 oldu. Toplam iyileşen kişi sayısı ise 171 bin 809'a yükseldi.

Son dakika! 29 Haziran koronavirüs rakamları açıklandı. Bakan Koca'dan dikkat çeken uyarı! | Video

Bakan Fahretin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 51 bin 14 test yapıldı, yeni 1374 koronavirüs vakası tespit edildi. Virüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybederken 1214 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 3 milyon 331 bin 158, toplam vaka sayısı 198 bin 613, toplam vefat sayısı 5 bin 115, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1018, toplam entübe hasta sayısı 375, toplam iyileşen hasta sayısı 171 bin 809 oldu.

BUGÜNKÜ VERİLER:



BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 51.014

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI:1.374

BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI: 18

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.214

"TEDBİRLERDE DİKKATLİ DEĞİLİZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada: "Vaka sayımız dünkünden 18, bugün iyileşenlerdense 160 fazla. Yatırılarak tedavi edilenlerle yeni taburcu edilen hastaların sayısı dengede. Yoğun bakımdaki artış olağan düzeyde. Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz" ifadelerine yer veri

28 HAZİRAN'A AİT VERİLER:



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Haziran tarihine ait Türkiye'deki coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı veriye göre; Türkiye'de dün 1356 yeni vaka tespit edildi, 15 kişi ise hayatını kaybetti.

"YAZ, REHAVETE NEDEN OLMAMALI"

Bakan Koca, vakaları açıkladığı mesajında, "Yeni tanı konan kişi sayısında düne kıyasla 16, bir önceki güne kıyasla 40 azalma var. Bugün iyileşen toplam vaka sayımız, dünkünden 571 kişi düşük. Vaka sayılarını azaltmada yeterince hızlı, mücadelede tam tedbirli değiliz. Yaz, rehavete neden olmamalı." dedi.

"2 HAFTADA 1.000'İN ALTINA İNEBİLİRİZ"

Bakan Koca, önceki gün vakaları paylaştığı mesajında, "İyileşenler, tanı konanlardan 612 fazla. Dünkü sayı 96'ydı. Son 14 günde tanı konanların %5,68'i 17 yaş ve altından. %63'ü 25-45 yaş grubundan. Bugünkü tanı sayımız dünkünden 24 az. Azalma sürekli olursa bu hızda bile 2 haftada 1.000'in altına inebiliriz." ifadesini kullanmıştı.