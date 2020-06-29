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Son dakika: 'ndan celp ve sevklerle ilgili flaş açıklama!

'nın sosyal medya hesabından yapılan son dakika açıklamasında, "Ağustos/Eylül 2020 celp ve sevk dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülere yönelik duyuru MSB Askeralma Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanmıştır." denildi.

Giriş Tarihi: 29.6.2020 16:35 Son Güncelleme: 29.6.2020 16:39 ABONE OL
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan celp ve sevklerle ilgili flaş açıklama!

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter üzerinden celp ve sevk işlemlerine dair bir açıklama yayınladı. Açıklamada, MSB Askeralma Genel Müdürlüğü internet sitesinde Ağustos/Eylül 2020 celp ve sevk dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülere yönelik duyurunun yayınlandığı bildirildi.

CELP VE SEVKLERLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan flaş açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ağustos/Eylül 2020 celp ve sevk dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülere yönelik duyuru MSB Askeralma Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanmıştır."

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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan celp ve sevklerle ilgili flaş açıklama!
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