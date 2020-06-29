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Son dakika: 'ta terör operasyonu: 22 kişiye gözaltı

’ta /, / terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde 22 kişi gözaltına alındı.

İHA
Giriş Tarihi: 29.6.2020 11:55 Son Güncelleme: 29.6.2020 11:55 ABONE OL
Son dakika: Şırnak'ta terör operasyonu: 22 kişiye gözaltı
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY yönelik operasyon düzenlendi. Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "Terörle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünce 22-28 Haziran tarihleri arasında Şırnak il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde, toplam 22 şüpheli gözaltına alınmış, 1 şüphelinin gözaltı işlemleri devam etmekte, 3 şüpheli ilgili il ve birimine teslim edilmiş, 17 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakılmış, 1 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır.

Ayrıca Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, 3 bölücü terör örgütü mensubu gözaltına alınmış ve bu kapsamdaki işlemleri devam etmektedir. Terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.
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Son dakika: Şırnak'ta terör operasyonu: 22 kişiye gözaltı
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