Son dakika: Şırnak'ta terör operasyonu: 22 kişiye gözaltı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY yönelik operasyon düzenlendi. Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "Terörle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünce 22-28 Haziran tarihleri arasında Şırnak il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde, toplam 22 şüpheli gözaltına alınmış, 1 şüphelinin gözaltı işlemleri devam etmekte, 3 şüpheli ilgili il ve birimine teslim edilmiş, 17 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakılmış, 1 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır.Ayrıca Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, 3 bölücü terör örgütü mensubu gözaltına alınmış ve bu kapsamdaki işlemleri devam etmektedir. Terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.