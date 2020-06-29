SON DAKİKA | Türkiye corona virüsü vaka sayısı açıklandı: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan flaş koronavirüs vaka paylaşımı

24 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA TABLOSU!

Bakan Koca açıkladı;

"Vaka sayımızda bir dalgalanma var. Önceki günlere kıyasla test sayımız 10.000 fazla olsa da, sonuç hepimizi riskin büyümesine karşı uyarıyor. Artışın sebebi, yazla birlikte, tedbirlerin esnetilmesi. Bu yaz tedbir dışında ikinci bir seçeneğimiz yok."