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Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Türkiye corona virüsü vaka sayısı açıklandı: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan kritik koronavirüs vaka paylaşımı

| vaka sayısı açıklandı: Sağlık Bakanı ’dan kritik koronavirüs vaka paylaşımı

vaka sayısı ile ilgili haberini dün akşam Sağlık Bakanı duyurdu. Önceki vaka duyurularına kıyasla geç saatlerde açıklanan düne ait corona virüsü vaka sayısı ve ölü sayısı vatandaşlar için merak konusu oldu. Sağlık Bakanı Koca, vaka sayısı ve diğer olumsuz verilerin, olması gerekenden daha yavaş gerileme kaydettiğinin altını çizerek vatandaşları tedbirlere daha fazla uymaya davet etti. Peki, günlük koronavirüs tablosu vaka sayısı ve diğer verilere göre Türkiye’de son durum ne? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 29.6.2020 08:51 Son Güncelleme: 29.6.2020 08:51 ABONE OL
Son Dakika Haberleri | Türkiye corona virüsü vaka sayısı açıklandı: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan kritik koronavirüs vaka paylaşımı

Coona virüsü vaka sayısı dün yine kısmi düşüş yaşadı. Twitter hesabı üzerinden Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu kamuoyu ile paylaşan Bakan , tedbirler konusunda istenilen özenin gösterilmediğini söyledi vatandaşları tedbirlere uymaya çağırdı. Peki, bugün 'de vaka sayısı ve ölü sayısı kaç?

TÜRKİYE CORONA TABLOSU: 28 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ ÖLÜ VE VAKA SAYISI SON DURUM

28 Haziran Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısına ilişkin tablo açıklandı!

Son Dakika Haberleri | Türkiye corona virüsü vaka sayısı açıklandı: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan kritik koronavirüs vaka paylaşımı

BAKAN KOCA 28 HAZİRAN TABLOSUNU AÇIKLADI!

"Yeni tanı konan kişi sayısında düne kıyasla 16, bir önceki güne kıyasla 40 azalma var. Bugün iyileşen toplam vaka sayımız, dünkünden 571 kişi düşük. Vaka sayılarını azaltmada yeterince hızlı, mücadelede tam tedbirli değiliz. Yaz, rehavete neden olmamalı."

Son Dakika Haberleri | Türkiye corona virüsü vaka sayısı açıklandı: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan kritik koronavirüs vaka paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünkü vaka sayısını açıkladı

İyileşenler, tanı konanlardan 612 fazla. Dünkü sayı 96'ydı. Son 14 günde tanı konanların %5,68'i 17 yaş ve altından. %63'ü 25-45 yaş grubundan. Bugünkü tanı sayımız dünkünden 24 az. Azalma sürekli olursa bu hızda bile 2 haftada 1.000'in altına inebiliriz.

Son Dakika Haberleri | Türkiye corona virüsü vaka sayısı açıklandı: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan kritik koronavirüs vaka paylaşımı

26 HAZİRAN TABLOSU - BAKAN KOCA AÇIKLADI!

"Çarşamba günü 1.492 olan yeni vaka sayısı bugün 1.396. COVID-19 sebebiyle tüm 'de bugün hastaneye yatırılan toplam hasta sayısı 113. Son 24 saatte yoğun bakım hasta sayısında 22, entübe sayısında 13 artış var. İyileşenler, tanı konanlardan 96 fazla."

Son Dakika Haberleri | Türkiye corona virüsü vaka sayısı açıklandı: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan kritik koronavirüs vaka paylaşımı

Bakan Koca 25 Haziran corona son durum açıklaması:

"Yoğun bakım hasta sayımızda bir artış oldu. Ancak hastalarımızın yoğun bakımda kalma ve toplam tedavi süreleri kısalmış durumda. Yeni vaka sayılarımızsa tedbirlerin azaldığını gösteriyor. Dünyada vaka sayıları tırmanışta. 'den iyi haberler verelim."

Son Dakika Haberleri | Türkiye corona virüsü vaka sayısı açıklandı: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan kritik koronavirüs vaka paylaşımı

24 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA TABLOSU!

Bakan Koca açıkladı;

"Vaka sayımızda bir dalgalanma var. Önceki günlere kıyasla test sayımız 10.000 fazla olsa da, sonuç hepimizi riskin büyümesine karşı uyarıyor. Artışın sebebi, yazla birlikte, tedbirlerin esnetilmesi. Bu yaz tedbir dışında ikinci bir seçeneğimiz yok."

Son Dakika Haberleri | Türkiye corona virüsü vaka sayısı açıklandı: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan kritik koronavirüs vaka paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Haziran corona tablosunu açıkladı

Test sayımız 3 milyonu geçti. Vaka artışı görülen kentlerden Adana'da 14, Ankara'da 21, Kocaeli'de 16 hastamız yoğun bakımda. İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısından fazla. Daha normal bir hayat için tedbirlere uyarak yeni vaka sayılarını azaltmalıyız.

Son Dakika Haberleri | Türkiye corona virüsü vaka sayısı açıklandı: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan kritik koronavirüs vaka paylaşımı
Son Dakika Haberleri | Türkiye corona virüsü vaka sayısı açıklandı: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan kritik koronavirüs vaka paylaşımı
Son Dakika Haberleri | Türkiye corona virüsü vaka sayısı açıklandı: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan kritik koronavirüs vaka paylaşımı
Son Dakika Haberleri | Türkiye corona virüsü vaka sayısı açıklandı: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan kritik koronavirüs vaka paylaşımı
Son Dakika Haberleri | Türkiye corona virüsü vaka sayısı açıklandı: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan kritik koronavirüs vaka paylaşımı
Son Dakika Haberleri | Türkiye corona virüsü vaka sayısı açıklandı: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan kritik koronavirüs vaka paylaşımı
Son Dakika Haberleri | Türkiye corona virüsü vaka sayısı açıklandı: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan kritik koronavirüs vaka paylaşımı
Son Dakika Haberleri | Türkiye corona virüsü vaka sayısı açıklandı: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan kritik koronavirüs vaka paylaşımı
Son Dakika Haberleri | Türkiye corona virüsü vaka sayısı açıklandı: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan kritik koronavirüs vaka paylaşımı
Son Dakika Haberleri | Türkiye corona virüsü vaka sayısı açıklandı: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan kritik koronavirüs vaka paylaşımı
Son Dakika Haberleri | Türkiye corona virüsü vaka sayısı açıklandı: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan kritik koronavirüs vaka paylaşımı
Son Dakika Haberleri | Türkiye corona virüsü vaka sayısı açıklandı: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan kritik koronavirüs vaka paylaşımı
Son Dakika Haberleri | Türkiye corona virüsü vaka sayısı açıklandı: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan kritik koronavirüs vaka paylaşımı
Son Dakika Haberleri | Türkiye corona virüsü vaka sayısı açıklandı: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan kritik koronavirüs vaka paylaşımı
Son Dakika Haberleri | Türkiye corona virüsü vaka sayısı açıklandı: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan kritik koronavirüs vaka paylaşımı
Son Dakika Haberleri | Türkiye corona virüsü vaka sayısı açıklandı: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan kritik koronavirüs vaka paylaşımı
Son Dakika Haberleri | Türkiye corona virüsü vaka sayısı açıklandı: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan kritik koronavirüs vaka paylaşımı
Son Dakika Haberleri | Türkiye corona virüsü vaka sayısı açıklandı: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan kritik koronavirüs vaka paylaşımı
Son Dakika Haberleri | Türkiye corona virüsü vaka sayısı açıklandı: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan kritik koronavirüs vaka paylaşımı
Son Dakika Haberleri | Türkiye corona virüsü vaka sayısı açıklandı: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan kritik koronavirüs vaka paylaşımı
Son Dakika Haberleri | Türkiye corona virüsü vaka sayısı açıklandı: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan kritik koronavirüs vaka paylaşımı
Son Dakika Haberleri | Türkiye corona virüsü vaka sayısı açıklandı: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan kritik koronavirüs vaka paylaşımı
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SON DAKİKA | Türkiye corona virüsü vaka sayısı açıklandı: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan kritik koronavirüs vaka paylaşımı
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