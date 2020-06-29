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anlattı: Orada sadece işkence ve dayak var

Giriş Tarihi: 29.6.2020 ABONE OL
Teslim olan terörist anlattı: Orada sadece işkence ve dayak var
Hakkarı'nin Yüksekova ilçesinde güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu teslim olan teröristin, İçişleri Bakanlığı'nın "Terörden Arananlar Listesi"nde turuncu kategoride yer alan "Doktor Sipan Amed" kod adlı R.Y. olduğu belirlendi. R.Y. güvenlik güçlerine "Örgüt yöneticileri 'Giderseniz cezaevinden çıkamayacaksınız, öldürüleceksiniz. Orada sadece işkence ve dayak var' diyerek propaganda yapıyor. Bu söylemler baştan sona yalan. Bu bataklıktan insanın çıkması için yardımcı oluyorlar, el uzatıyorlar. Ben, bu eli gördüm ve faydası olacağına inandığım için teslim oldum" diyerek yaşadıklarını anlattı. AA
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Teslim olan terörist anlattı: Orada sadece işkence ve dayak var
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