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'de maske zorunluğu 30 Temmuz'a kadar uzatıldı

tarafından alınan kararla, kent genelinde koronavirüs önlemleri nedeniyle maske takma zorunluluğu 30 Temmuz'a kadar uzatıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 29.6.2020 17:58 ABONE OL
Tunceli'de maske zorunluğu 30 Temmuz'a kadar uzatıldı

Tunceli İl Pandemi Kurulu, Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında bir araya geldi. Kent genelinde koronavirüs salgınını önlemek amacıyla alınan tedbirlerin değerlendirildiği toplantıda, maske kullanımının 30 Temmuz'a kadar uzatıldığı, karara uymayana 900 lira idari para cezasının uygulanacağı belirtildi.

Toplantıda ayrıca salgın sürecinde riskli olabileceği değerlendirilen basın açıklaması, miting, toplantı ve gösteri yürüyüşü, konser, toplu karşılama ve uğurlama, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma, toplu aile ziyaretleri, anma günleri, imza kampanyası, şenlik, festival, konferans, kampanya gibi etkinliklere katılımın en düşük seviyede tutulması kararlaştırıldı.

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Tunceli'de maske zorunluğu 30 Temmuz'a kadar uzatıldı
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