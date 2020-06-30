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AP Türkiye Raportörü : Türkiye’ye teşekkür ederiz

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Giriş Tarihi: 30.6.2020 ABONE OL
AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor: Türkiye’ye teşekkür ederiz
Koronavirüs salgını nedeniyle uluslararası toplantılar da internet ortamına taşındı. Geçen günlerde aynı yöntemle AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, TBMM-AP Karma Parlamento Komisyonu Eş-Başkanı Sergey Lagodinsky'in katıldığı seminerde, Kovid- 19 sonrası dönem, bölge ve dünyadaki gelişmeler, Türkiye- AB arasındaki ilişkiler ele alındı. Toplantıda AK Parti Dış İlişkiler Başkanı Cevdet Yılmaz da yer aldı. Burada değerlendirmelerde bulanan Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, "Türkiye bölgesel güç olduğunu kanıtladı" dedi.
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AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor: Türkiye’ye teşekkür ederiz
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