Başsavcılıktan Bakan Albayrak ve ailesine hakarete soruşturma

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'ın Hamza Salih adını verdikleri yeni bir oğulları dünyaya geldi.

Bakan Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz. 😊"dedi.





Bu paylaşın altına çok sayıda çirkin ve ahlakdışı yorumlar yapıldı. Ahlaksız yorumlara her çevreden tepki yağarken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçti.

Başsavcık Berat Albayrak'ın avukatları tarafından yaklaşık 100 kişi hakkında yapılan şikayetler üzerine soruştırma başlattı. Avukat Mustafa Doğan İnal, ilk etapta 100 kişi belirleyip savcılığa şikayet ettiklerini duyurdu..





Soruşturmanın Türk Ceza Kanunu'nun 125. Maddesi çerçevesinde Cumhuriyet Savcısı Hakan Baran Yılmaz tarafından yürütüldüğü öğrenildi.

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