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Başsavcılıktan Bakan Albayrak ve ailesine hakarete soruşturma

Berat Albayrak’ın yeni dünyaya gelen oğlu ile ilgili sosyal medyada çirkin yorumlar yapan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı. şu ana kadar tespit edilen ve haklarında şikayette bulunulan 100 şüpheli hakkında tahkikat yürütecek.

Nazif KARAMAN Nazif KARAMAN
Giriş Tarihi: 30.6.2020 22:55 Son Güncelleme: 30.6.2020 23:11 ABONE OL
Başsavcılıktan Bakan Albayrak ve ailesine hakarete soruşturma

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'ın Hamza Salih adını verdikleri yeni bir oğulları dünyaya geldi.

Bakan Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz. 😊"dedi.

Bu paylaşın altına çok sayıda çirkin ve ahlakdışı yorumlar yapıldı. Ahlaksız yorumlara her çevreden tepki yağarken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçti.

Başsavcık Berat Albayrak'ın avukatları tarafından yaklaşık 100 kişi hakkında yapılan şikayetler üzerine soruştırma başlattı. Avukat Mustafa Doğan İnal, ilk etapta 100 kişi belirleyip savcılığa şikayet ettiklerini duyurdu..

Soruşturmanın Türk Ceza Kanunu'nun 125. Maddesi çerçevesinde Cumhuriyet Savcısı Hakan Baran Yılmaz tarafından yürütüldüğü öğrenildi.

Bakan Albayrak hakkında ahlaksız paylaşım yapan sosyal medya kullanıcısı Mersin'de gözaltına alındı Bakan Berat Albayrak'a yönelik çirkin saldırıya tepki yağıyor: Yargı önünde hesap verecek...

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Başsavcılıktan Bakan Albayrak ve ailesine hakarete soruşturma
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