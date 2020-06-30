Bölücü örgütün ‘Kundak Timi’ne operasyon

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG'nin şehir yapılanmasına operasyon düzenledi.



İstanbul'da farklı tarihlerde otomobil ve iş yeri kundaklama ile korsan gösteri olaylarına karışan şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesinin ardından çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Bölücü terör örgütü PKK'nın 'Kundak Timi'nden oldukları ve molotof kokteyli ile çok sayıda kundaklama olayına karıştıkları iddia edilen 10 şüpheli operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.



Şüphelilerin karışıkları olayların arasında Esenyurt'ta bir süpermarketin molotof kokteyli ile kundaklaması olayının da olduğu bilgisine ulaşıldı. Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.



Operasyonda ele geçirilen örgütsel dökümanlara ise incelenmek üzere el konuldu. Soruşturma kapsamında detaylı incelemelerin sürdüğü belirtildi.



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