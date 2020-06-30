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Bölücü örgütün ‘’ne operasyon

Bölücü terör örgütü adına çok sayıda kundaklama olayına karışan 10 örgüt üyesi operasyonla yakalandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 30.6.2020 15:12 Son Güncelleme: 30.6.2020 15:14 ABONE OL
Bölücü örgütün ‘Kundak Timi’ne operasyon

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG'nin şehir yapılanmasına operasyon düzenledi.

İstanbul'da farklı tarihlerde otomobil ve iş yeri kundaklama ile korsan gösteri olaylarına karışan şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesinin ardından çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Bölücü terör örgütü PKK'nın 'Kundak Timi'nden oldukları ve molotof kokteyli ile çok sayıda kundaklama olayına karıştıkları iddia edilen 10 şüpheli operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin karışıkları olayların arasında Esenyurt'ta bir süpermarketin molotof kokteyli ile kundaklaması olayının da olduğu bilgisine ulaşıldı. Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Operasyonda ele geçirilen örgütsel dökümanlara ise incelenmek üzere el konuldu. Soruşturma kapsamında detaylı incelemelerin sürdüğü belirtildi.

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Bölücü örgütün ‘Kundak Timi’ne operasyon
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