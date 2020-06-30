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Bu hafta toplantısı ne zaman yapılacak? Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta, Bakan Koca ne zaman açıklama yapacak?

Ülkemizdeki salgına dair durum değerlendirmelerinin yapıldığın toplantısı için milyonlar bu hafta başından bekleyişe geçti. Önemli kararların alındığı ve önerilerin verildiği toplantıda bu hafta yurttaki korona virüs vaka sayısının yükselişine dair detayların konuşulması bekleniyor. Özellikle de hafta sonu yasağının akıbeti için gözler bu toplantıda. Peki, Bu hafta bilim kurulu toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Bugün Bilim Kurulu toplantısı var mı, Sağlık Bakanı ne zaman açıklama yapacak?

Giriş Tarihi: 30.6.2020 19:53 ABONE OL
Bu hafta bilim kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta, Bakan Koca ne zaman açıklama yapacak?

Koronavirüs salgını ile mücadele süreci devam ederken vaka sayılarında yeniden artışa geçilmesi bu kez yasakların geri gelip gelmeyeceği gündemini yarattı. Hal böyleyken gözler her hafta düzenlenmekte olan toplantısının yapılacağı güne çevrildi. Peki, Bu hafta bilim kurulu ne zaman toplanacak? Korona virüs bilim kurulu toplantısı ne zaman, hangi gün? İşte detaylar…

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? BUGÜN VAR MI?

Türkiye corona virüsü ile mücadelesini sürdürürken öte yandan her hafta salgına ilişkin durum değerlendirmelerinin yapıldığı bilim kurulu toplantısı merakla bekleniyor. Toplantı genel olarak Çarşamba günleri düzenlenirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları tüm Türkiye'de yakından takip ediliyor…

Bu hafta bilim kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta, Bakan Koca ne zaman açıklama yapacak?

TOPLANTISI NE ZAMAN?

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı son olarak 24 Haziran Çarşamba günü saat 17.00'de gerçekleşmişti...

Bilim Kurulu üyeleri ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı genellikle çarşamba günleri düzenlenirken bu hafta ne zaman yapılacağı henüz bilinmiyor.

Bilim Kurulu Toplantısı'nın kesin tarihi belli olduğu zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

Bu hafta bilim kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta, Bakan Koca ne zaman açıklama yapacak?
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Bu hafta bilim kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta, Bakan Koca ne zaman açıklama yapacak?
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