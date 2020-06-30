Bu hafta bilim kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta, Bakan Koca ne zaman açıklama yapacak?

Koronavirüs salgını ile mücadele süreci devam ederken vaka sayılarında yeniden artışa geçilmesi bu kez yasakların geri gelip gelmeyeceği gündemini yarattı. Hal böyleyken gözler her hafta düzenlenmekte olan bilim kurulu toplantısının yapılacağı güne çevrildi. Peki, Bu hafta bilim kurulu ne zaman toplanacak? Korona virüs bilim kurulu toplantısı ne zaman, hangi gün? İşte detaylar…

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? BUGÜN VAR MI?

Türkiye corona virüsü ile mücadelesini sürdürürken öte yandan her hafta salgına ilişkin durum değerlendirmelerinin yapıldığı bilim kurulu toplantısı merakla bekleniyor. Toplantı genel olarak Çarşamba günleri düzenlenirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları tüm Türkiye'de yakından takip ediliyor…