Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye dünyaya örnek oldu

Yeni tip koronavirüsün etkisini, yayılma hızını kıran Türkiye, hem tedavide hem de alınan tedbirlerde bilimsel olarak dünyaya örnek oluyor. Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye'nin başarısının bilimsel anlamda dokümante ederek tüm dünyaya sunma kararı aldı. Avrupa ülkelerinde görülen kişisel koruyucu ekipman sorununun Türkiye'de yaşanmadığına dikkat çeken DSÖ yetkilileri, "Türkiye önlemleri erken aldı, bunun salgınla mücadelede önemli bir etken oldu. Kişisel koruyucu ekipman konusunda kendilerinin ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp diğer ülkelere de yardım sağladılar" dedi.Dünya Sağlık Örgütü'yle bakım kuruluşlarındaki Kovid-19 tedbirleri değerlendirildi.Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca düzenlenen toplantı yaklaşık üç saat sürdü.Engeli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç, Türkiye'de 7.5 milyon yaşlı olduğunu, 27 bin 500'ünün kurum bakımında olduğunu anımsatarak, vaka gelmeden önce önlem aldıklarını, dezenfektan gibi malzemelerle tedarik zincirinin takviye edildiğini söyledi.DSÖ yetkilileri de Türkiye'nin bu başarısının bilimsel anlamda dokümante edilmesi ve tüm dünyaya sunulmasının önemli olduğunu dile getirdi. Türkiye'nin önlemlerini erken aldığını ve bunun Kovid-19 ile mücadele sürecinde önemli bir etken olduğunu vurgulayan yetkililer, "Özellikle Avrupa ülkelerinde görülen kişisel koruyucu ekipman sorunu Türkiye'de yaşanmadı. Kişisel koruyucu ekipman konusunda kendilerinin ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp diğer ülkelere de yardım sağladılar" değerlendirmesini yaptı.