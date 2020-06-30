İşçi ve işverene 1 ay daha destek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs gündemiyle toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne başkanlık etti. Külliye'da yaklaşık 3.5 saat süren toplantının ardından Başkan Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu:Dünyada salgınla en başarılı mücadeleyi vermiş ülkelerden biri olarak kazanımlarımıza sıkı sıkıya sahip çıkmakta kararlıyız.Özellikle baş harflerinden ilhamla "TAMAM" diye ifade ettiğimiz temizlik, maske ve mesafe kriterlerinden kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Amacımız vaka sayısını da vefat sayısını da sıfıra en yakın veya sıfır noktasına çekebilmektedir.Önümüzdeki günlerde devreye alacağımız bazı hususları sizlerle paylaşmak istiyorum. Yarın (bugün) 926 devlet koruması altında gencimiz 274 şehit ve gazi yakınımız kura ile kamu kuruluşlarına yerleştirilecek. Sonuçlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın web sayfasında açıklanacaktır. Sosyal Koruma Kalkanı adı altında hanelere 6 milyar liranın üzerinde nakdi yardım yaptık. Bunun yanında kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, işsizlik ödeneği gibi başlıklar altında 18 milyar liraya yakın kaynağı milletimizin hizmetine sunduk.Ekonomik faaliyetlerde adım adım mart ayındaki seviyeye yaklaşıldığını görüyoruz. Milletimize ve özellikle reel sektöre verdiğimiz destekleri önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma süresini bir ay daha uzatıyoruz. Bununla bağlantılı, iş feshi sınırlaması ve dolayısıyla nakdi ücret desteği de 1 ay daha devam edecektir. Gençlerimize yeni güçlü fırsatlar sağlamak, hayata katılımlarını desteklemek için Sürekli Kişisel Gelişim Temalı bir proje çağrısına çıkıyoruz.STK'ları hedef alan 35 milyon lira bütçeli bu çağrılar 8 ayrı başlıkta toplanmıştır. Proje başvuruları 1 Temmuz'dan itibaren başlayacaktır.Yılın ilk beş ayında OSB'lerde 520 yeni fabrikanın faaliyete geçmesi dahi başlı başına bir iftihar vesilesidir.Halkımızdan tek isteğimiz bu süreçte kurallara uyarak işlerine, üretimlerine, ülkelerine sahip çıkarak bize destek olmasıdır.Ülkemizin hangi meselesini çözmek için harekete geçsek karşımızda aynı kesimleri buluyoruz, toptancı reddiye ve düşmanlık duvarıyla karşılaşıyoruz. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırana kadar hiçbir engelin, tuzağın, oyunun bizi yolumuzdan alı koymasına izin vermeyeceğiz.Birileri yine sinsice milli ve manevi değerlerimize saldırıyor. İnsanlık tarihi boyunca hep lanetlenmiş sapkınlıkları normalleştirerek, genç dimağları zehirlemenin peşindeler.Yılın ilk çeyreğindeki yüzde 4,5'luk büyüme performansı ekonomimizin potansiyelinin en büyük ispatıdır. Yurtdışından da sevindirici haberler geliyor. Haziranın ilk üç haftasında ihracatımız yüzde 25 artış gösterdi. Turizmde de sevindirici haberler bekliyoruz.Barolar başta olmak üzere meslek örgütlerinin sağlıksız yapıları, temsilde adaletsizlik yanında mensupları üzerinde faşizan uygulamalara varan sorunlar üretebiliyor. Bu yanlışı düzeltmek için gereken hazırlıkları yapmak yürütme olarak bizim hukuki düzenlemeyi yapmak da yasama olarak Meclis'in asli görevidir. Daha demokratik, çoğulcu, temsil düzeyi yüksek bir baro yapısı oluşturmakta kararlıyız. Bunun için çoklu baro yönetimi üzerinde duruyoruz. Milletvekili arkadaşlarımız bu konuyla ilgili kanun teklifini yarın sabah (bugün) veriyorlar. İnşallah en kısa sürede hayata geçireceğiz.Dünya 10 milyonu aşkın vaka 500 bini aşkın ölüm sayısıyla bu salgın karşısında tarihi bir imtihan veriyor. Salgının sürmesi ülke olarak önümüzü görmemizi de zorlaştırıyor. Buna rağmen ortak kanaat Türkiye'nin salgın sonrası yeniden şekillenecek dünyanın yıldız ülkelerinden biri olacağı yönündedir. Gelişmiş ülkelerin dahi çaresiz kaldıkları her konuda Türkiye kendi kendine yeterli olmasının ötesinde tüm dostları için ümit kapısı haline geldi. Son dönemde koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri de komşumuz Irak'tır. Irak'ta yaşayan Türkmenler başta olmak üzere Iraklı kardeşlerimize yönelik yardım paketini yarın yola çıkarıyoruz.15 Temmuz gecesi milletimiz tarafından kurulan Cumhur İttifakı Türkiye'nin kritik döneminde halkımızın sesi, sağduyusu ve vicdanı olarak tarihi görevler ifa etmiştir. Cumhur ittifakı Türk siyasi tarihine altın harflerle yazılacak bir güç birliği ve dayanışma modeli oldu. Cumhur ittifakındaki ortağımız MHP ve özellikle Genel Başkan Sayın Devlet Bahçeli'ye bu vesile ile bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.