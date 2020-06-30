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Valisi uyardı! Cezası var

Valisi , sosyal mesafenin hiçe sayıldığı 'asker uğurlaması' görüntüleriyle ilgili sosyal medya hesabından bir uyarıda bulundu. Vali Yerlikaya bu gibi durumlarda cezai işlem uygulanacağını hatırlarak, "Vatani hizmete giderken hiç kimsenin hayatını tehlikeye atmayalım" mesajını verdi.

Giriş Tarihi: 30.6.2020 17:29 Son Güncelleme: 30.6.2020 17:38 ABONE OL
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya uyardı! Cezası var

Asker uğurlamaları sırasında corona virüs tedbirlerinin yok sayılması büyük tepki çekti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamada bulundu.

"HİÇ KİMSENİN HAYATINI TEHLİKEYE ATMAYALIM"

Vali Yerlikaya, ""Asker uğurlaması" yaparken trafiği tehlikeye sokmak, maske takmamak ve sosyal mesafeye uymamak gençlerimize yakışmıyor. Bu durumlarda cezai işlem uygulanacağını hatırlatırız. Vatani hizmete giderken hiç kimsenin hayatını tehlikeye atmayalım" dedi.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya uyardı! Cezası var
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