İstanbul Valisi Ali Yerlikaya uyardı! Cezası var

Asker uğurlamaları sırasında corona virüs tedbirlerinin yok sayılması büyük tepki çekti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamada bulundu.

"HİÇ KİMSENİN HAYATINI TEHLİKEYE ATMAYALIM"

Vali Yerlikaya, ""Asker uğurlaması" yaparken trafiği tehlikeye sokmak, maske takmamak ve sosyal mesafeye uymamak gençlerimize yakışmıyor. Bu durumlarda cezai işlem uygulanacağını hatırlatırız. Vatani hizmete giderken hiç kimsenin hayatını tehlikeye atmayalım" dedi.