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’den ’nun iddialarına sert cevap: Ne söylediğini bilmez halde

’nın Cumhur İttifakına yönelik sözlerine yanıt veren Genel Sekreteri İsmet Büyükataman: Kongre öncesi telaşa kapıldı

ANKARA
Giriş Tarihi: 30.6.2020 ABONE OL
MHP’den Kılıçdaroğlu’nun iddialarına sert cevap: Ne söylediğini bilmez halde
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bir gazeteciye yaptığı açıklamada sarf ettiği sözlerle Cumhur İttifakının uyumunu ve performansını kıskandığını gözler önüne serdi. Cumhur İttifakına fitne tohumu atmak isteyen Kılıçdaroğlu'na MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman sert sözlerle karşılık verdi. Büyükataman, fitne ateşi yakmak isteyen "Fitneci Kemal"e cevaben, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetme süreçlerine hiçbir zaman müdahale teşebbüsünde bulunmadığını iradenin ve sorumluluğun Cumhurbaşkanı'na ait olduğunu defaatle ifade ettiğini söyledi.
Genel Sekreter Büyükataman Kılıçdaroğlu'nun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan sözlerine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun bir gazeteciye verdiği beyanda MHP ve Bahçeli'yi hedef tahtasına oturttuğunu kaydeden Büyükataman, yazılı açıklamasında "Kılıçdaroğlu yaklaşan kongreleri öncesinde telaşa kapılmış ve ne söylediğini bilmez bir hâle gelmiş gözükmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi'yle bir kavgaya tutuşup tabanını tutmaya çalışan Kılıçdaroğlu'nun sözleri tamamen kendi parti içi siyasetlerine dönüktür" diye konuştu.
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MHP’den Kılıçdaroğlu’nun iddialarına sert cevap: Ne söylediğini bilmez halde
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