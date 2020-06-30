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'da tacilerine operasyon! 5 kişi tutuklandı

'nın ilçesinde düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

AA
Giriş Tarihi: 30.6.2020 12:29 Son Güncelleme: 30.6.2020 12:29 ABONE OL
Muğla'da uyuşturucu tacilerine operasyon! 5 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Marmaris'te uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, polis ekiplerince belirlenen 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aramada, ruhsatsız tabanca, 2 bin 50 uyuşturucu hap, farklı miktarlarda kokain, esrar, metamfetamin ve skunk ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda, E.S, S.P, S.Ö, E.E. ve A.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Muğla'da uyuşturucu tacilerine operasyon! 5 kişi tutuklandı
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