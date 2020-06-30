Pençe-Kaplan’la inlerine giriyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun bilançosunu açıkladı. Akar, kuvvet komutanlarıyla yaptığı haftalık video konferans toplantısı sonrası şu açıklamaları yaptı: Tüm birliklerimiz yapılan hava hücum harekatıyla planlanan bölgelerine intikal etti. Bölge, komandolarımız tarafından didik didik aranmakta, teröristlerin bütün inlerine girilmekte, inleri, barınakları, sığınakları başlarına yıkılmaktadır. Şu ana kadar 41 terörist etkisiz hale getirildi. Ciddi miktarda silah, araç-gereç, mühimmat ele geçirildi. Bu operasyon da Kara Kuvvetlerimizin daha önceki başarılarına ilaveten tarihe altın harflerle geçecek şekilde gerçekleştiriliyor. Irak'ın siyasi, toprak bütünlüğüne son derece saygılıyız.