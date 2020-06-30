Prof. Dr. Gülden Ersöz: "Covid-19 ilk adımdı, yenileri geliyor"

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Hastanesi, Mart ayından bu yana hazırladığı özel Covid-19 bölümleriyle virüse karşı mücadeleye aralıksız devam ediyor. Tüm sağlık personeliyle canla başla çalışarak, virüsten ölümleri en aza indirmeyi başaran hastanede, korona ile mücadele ilk günkü titizlikle sürdürülüyor.



"İLK VAKADA BU SÜRECE HAZIRDIK"

MEÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı Prof. Dr. Gülden Ersöz, hastanede bugüne kadar korona virüsle ilgili gerçekleştirdikleri çalışmaları ve bundan sonraki süreci anlattı.