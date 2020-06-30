Silah kaçakçılarına operasyon! Adeta cephanelik ele geçirildi

İstanbul Emniyeti Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 'Silah Ticareti' konusu ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Ataşehir Yeniçamlıca Mahallesi'nde bulunan bir ikamette yapılan aramalarda: 5 adet tabanca ve tabancalara ait 5 adet şarjör, 1 adet kurusıkı tabanca ve 4 Adet şarjör, 2 adet av tüfeği, 223 adet av tüfeği fişeği, 25 adet kurusıkı tabanca fişeği, 123 adet tabanca fişeği, silah ticaretinden elde edildiği düşünülen 10 bin 250 TL para, 1 adet çalıntı ve buluntu araca ait ruhsat, 1 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi.

İkamette bulanan Serdar U. (36), Ömer Ö. (18), Ramazan Ç. (30), B.A. (16), İbrahim Ç. (25) ve Yücel T. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Konu ile ilgili yakalanarak gözaltına alınan şahıslardan adli makamlara sevk edilen Serdar U. (36), Ömer Ö. (18), Ramazan Ç. (30) isimli şahıslar tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. B.A. (16), İbrahim Ç. ve Yücel T. isimli şahıslar hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest kaldı.

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