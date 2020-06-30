Son dakika: Çoklu Baro Teklifi Meclis'e sunuldu! AK Parti'den ilk açıklama...

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, 'Çoklu Baro Teklifi'ni Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduklarını bildirdi. Özkan, Meclis önünde kamuoyunu bilgilendirdi, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özkan, "Her baro 3 delege ve bir başkanla temsil edilecek. Adliye yardım ve zorunlu müdafilik hizmetleri adil bir denge gözeterek yerine getirilecektir" ifadelerini kullandı.

Çoklu Baro Teklifi Meclis'e sunuldu! AK Parti'den ilk açıklama... | Video

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın baro düzenlemesi ile ilgili açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Büyük bir titizlikle hazırladığımız düzenlemenin sonuna geldik. Toplam avukatlarında yüzde 20'sinin oyu ile baro başkanının, sadece bu yüzde 20 oyla belirlendiği görülmektedir. Bu anti demokratik durum baroları, Anayasa'da yer alan görevleri ile uğraşmak, hukuk ve hukukçu kalitesini artırmak yerine dar alanda kısa çekişmelerle siyasi ve ideolojik çatışmanın merkezi haline getirmiştir. Barolarda reform gereği hasıl olmuştur. Bunu gerçekleştirirken titiz bir çalışma yaptık.

Bugüne kadar gündeme getirmiş olduğumuz, gündem yoğunluğu sebebiyle yasalaştıramadığımız önceki kanun tekliflerini de değerlendirdik. Hukuk dernekleri, akademisyenler ve doğrudan teşkilatlı ya da teşkilatsız bütün avukatların görüşlerini aldık. Hukukçu milletvekillerimizle bir araya geldik ve AK Parti ve MHP olarak kanun teklifimizi Meclis Başkanlığımıza sevk ettik.

"3 İLİ KAPSAYACAK, 2000 AVUKATIN İMZASIYLA YENİ BARO KURULABİLECEK"

Çoklu baro sisteminin sadece İstanbul, Ankara ve İzmir'i kapsayacağını söyleyen Özkan sözlerini şöyle sürdürdü:

2000 sayısını çok önemsiyoruz. Şu an 2000 avukatın bir araya gelerek kuracağı baro Türkiye'de 72 ilde var olan barolardan daha büyük bir baro anlamına geliyor. Her baro 3 delege ve bir başkanla temsil edilecek. Adliye yardım ve zorunlu müdafilik hizmetleri adil bir denge gözeterek yerine getirilecektir.

MUHALEFETİN ELEŞTİRİLERİ

Özkan, muhalefetin düzenlemeye ilişkin eleştirilerinin kendisine sorulması üzerine şu açıklamada bulundu:

"Dünden bugüne Türkiye'deki demokratikleşme çalışmalarıyla ilgili attığımız her reform bu tür siyasallaşma tartışmalarını getiriyor. Avukatlık yapmaya başladığımızdan itibaren tüm özgürlük talepleri, bir bunu yaparsak hakimler başörtüsüne göre, mini eteğine göre karar verir yaklaşımı getirildi. Demokratikleşme reformlarımız geride kaldı. Bunlar geride kaldı. Hakimler dosyanın içerisine bakıyor. Bilgi, belge ve delillerle ve hukuk normları ile hakimler bağlı. Tavırları ne yaşam tarzına, ne inanç tercihine ne de üye oldukları baroya göre değişmemelidir."

KIYAFET DÜZENLEMESİ

Cübbeyi zorunlu kılıyoruz. Diğer kıyafet zorunluluğunu engelliyoruz. Sadece cübbe zorunlu olacak.

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