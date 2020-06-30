Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı

Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Haziran tarihine ait Türkiye'deki coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı veriye göre Türkiye'de bugün 1293 yeni vaka tespit edildi, 16 kişi ise hayatını kaybetti.

Son dakika! 30 Haziran koronavirüs rakamları açıklandı. Bakan Koca "Tedbirlerde dikkatli değiliz" | Video

"VAKA SAYILARINI AZALTMADA YETERİNCE DİKKATLİ DEĞİLİZ"

Bakan Koca, vakaları açıkladığı mesajında "Düne kıyasla entübe hasta sayımızda 7 azalma, yoğun bakım sayımızda 8 artış var. Günlük test sayılarımız yakın. Yeni vaka sayımız dünden 81 az, yeni iyileşen hasta sayısıyla yakın. Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz." dedi.