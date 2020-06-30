Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı

: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı

: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Haziran tarihine ait Türkiye'deki coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı veriye göre Türkiye'de bugün 1293 yeni vaka tespit edildi, 16 kişi ise hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 30.6.2020 19:10 Son Güncelleme: 30.6.2020 19:31 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı

Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Haziran tarihine ait Türkiye'deki coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı veriye göre Türkiye'de bugün 1293 yeni vaka tespit edildi, 16 kişi ise hayatını kaybetti.

Son dakika! 30 Haziran koronavirüs rakamları açıklandı. Bakan Koca "Tedbirlerde dikkatli değiliz" | Video

"VAKA SAYILARINI AZALTMADA YETERİNCE DİKKATLİ DEĞİLİZ"

Bakan Koca, vakaları açıkladığı mesajında "Düne kıyasla entübe hasta sayımızda 7 azalma, yoğun bakım sayımızda 8 artış var. Günlük test sayılarımız yakın. Yeni vaka sayımız dünden 81 az, yeni iyileşen hasta sayısıyla yakın. Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz." dedi.

SON DAKİKA | Türkiye corona virüsü vaka sayısı açıklandı: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan flaş koronavirüs vaka paylaşımı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA