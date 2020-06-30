Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan asker eğlenceleri görüntülerine tepki

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel sosyal medya hesabından asker uğurlamaları sırasında istenmeyen görüntüler oluşmasına tepki gösterdi. Bakan Koca, "COVID-19 tedbirlerine uyulmadan yapılan asker uğurlamaları haberlerine giderek daha fazla rastlıyoruz. Uğurlamaları bu şekilde yapanlar, kendilerine iyilik, arkadaşlarına arkadaşlık yapmıyor." ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA'DAN ASKER EĞLENCELERİ İLE İLGİLİ FLAŞ PAYLAŞIM

Bakan Koca'nın Twitter paylaşımı şöyle:

COVID-19 tedbirlerine uyulmadan yapılan ASKER UĞURLAMALARI haberlerine giderek daha fazla rastlıyoruz. Uğurlamaları bu şekilde yapanlar, kendilerine iyilik, arkadaşlarına arkadaşlık yapmıyor. Arkadaşının vatani görevine pozitif tanı konmuş olarak başlamasını, hangi arkadaş ister?

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